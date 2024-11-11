شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة مزدوجة للوجوه الجديدة مع حسام حسن.. تعويض الغيابات وتوسيع قاعدة الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ضالته في الوجوه الجديدة لتعويض الغيابات المؤثرة في صفوف الفراعنة الكبار قبل مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



ويعانى المنتخب من ثمانية غيابات مؤثرة عن المعسكر الحالى الذي يتخلله مباراتين أمام كاب فيردي و بوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و 19 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وجاءت الغيابات كالتالي: محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني لاعبو الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وخالد صبحي لاعب سيراميكا، بالإضافة إلى الايقاف للثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية للحصول على إنذارين على أن يشارك الثنائي في مباراة بوتسوانا المقبلة.



بينما شهدت قائمة منتخب مصر انضمام 4 وجوه جديدة لقائمة الفراعنة لم يسبق لهم التواجد مع الفراعنة من قبل، هم: محمد ربيعة لاعب سموحة، طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، محمود زلاكا لاعب سيراميكا، وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك.

الوجوه الجديدة سلاح العميد لتعويض الغيابات



ومن المقرر أن يمنح حسام حسن الوجوه الجديدة الفرصة في مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا بعدما ضمن الفراعنة التأهل رسميا لأمم أفريقيا المقبلة بعد الوصول للعلامة الكاملة حتى الآن بـ12 نقطة في 4 مباريات.



وتتجه النية لدى العميد للدفع بحسام عبد المجيد في المباراة الأولى أمام كاب فيردى بجوار حمدى فتحى وأحمد رمضان بيكهام، مع إمكانية الدفع بزلاكا خاصة وأن تريزيجيه لن يشارك في المباراة للإيقاف.

توسيع قاعدة الاختيارات



كما يهدف حسام حسن من الاستعانة بالوجوه الجديدة إلى توسيع القاعدة، بحيث يمتلك المنتخب قاعدة واسعة عن الاختيار تحسبا لأى مواقف مشابهة في الفترة المقبلة التي تشهد تصفيات كأس العالم 2026.