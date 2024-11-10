شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع برنامجا خاصا لبدلاء الأهلي خلال إجازة الـ7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

كلف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر ، بعض لاعبى الفريق الذين لا يشاركون باستمرار بأداء تدريبات بدنية فى فترة الإجازة التي يحصل عليها اللاعبون فى الوقت الراهن، قبل عودة التدريبات فى 14 نوفمبر الجاري، ضمن البرنامج المعد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل قوى لمباراة الاتحاد السكندري.

ويرغب كولر فى رفع كفاءة بدلاء الأهلي البدنية وأداء برنامج بدني يتم توزيعه على اللاعبين من قبل أندرياس أندويا مخطط الأحمال، من أجل استعادة جزء من اللياقة البدنية قبل عودة التدريبات والتي ستشهد التركيز على الارتقاء بالجانب البدني ورفع الحمل البدني للاعبين.

ومنح كولر لاعبي الاهلى راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد إف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.