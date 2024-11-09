شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشارك فى اجتماع فيفا لبطولة الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالسبت، 09 نوفمبر 2024 09:02 م
يشارك الأهلي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المقرر عقده في قطر يوم 13 من الشهر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات «الإنتركونتيننتال».
ويتوجه سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي إلى قطر غدًا، لحضور اجتماع «فيفا»، ممثلًا عن النادي.
وكان الأهلي قد توج بكأس «إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ» بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.
ويلعب الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في قطر، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».
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