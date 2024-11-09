شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات فريق مسار يتفقدن ملعب العربي الزاولي قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق مسار للكرة النسائية لمواجهة فريق صنداونز غدا، الأحد، فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب. وتفقدت لاعبات فريق مسار ملعب العربي الزاولي الذي يستضيف مباراة صن داونز غدا، وذلك قبل خوض التدريبات الختامية علي ملعب المباراة.

ويلتقى فريق مسار مع إيدو كوينز فى الجولة الثانية، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

وحطت أمس بعثة سيدات فريق مسار الرحال فى دولة المغرب استعداداً لخوض غمار بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية، والتي تقام فى المغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وينافس فريق مسار بطل مصر فى المجموعة الثانية من البطولة، برفقة أندية صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب، والبنك التجاري الإثيوبي، وإيدو كوينز النيجيري.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق على النحو التالي:-

المجموعة الأولى:-

الجيش الملكي (المغرب)

نسور المدينة (السنغال)

تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

جامعة ويسترن كيب (جنوب أفريقيا)

المجموعة الثانية:-

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

FC مسار (مصر)

البنك التجاري (إثيوبيا)

إيدو كوينز (نيجيريا)

وحسم FC مسار تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024، وصاحب المركز الثاني في تصفيات شمال أفريقيا.



صورة سيلفي من لاعبات مسار



لاعبات فريق مسار



لاعبات مسار



لاعبة مسار