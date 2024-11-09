شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصرى فى دورى Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سموحة استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري البورسعيدى في دوري nile



يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدى



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.