شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: لست راضياً عن الدفاع أمام سموحة وهذا موقفى من الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إنه ليس راضياً عن طريقة دفاع لاعبيه أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE" وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

أضاف جوميز خلال المؤتمر الصحفي:" كنت غير راضيا عن الدفاع أمام سموحة وتركنا لهم المساحات،ولم ندافع بقوة أمام الفريق السكندري وكنا نفتقد الكرة سريعاً ولم نحتفظ بها لأطول وقت ممكن، وسجلنا الهدف الأول نتيجة ضغط جماعي".



تابع جوميز:"أركز على لاعبي الزمالك فقط وأتحدث عنهم، وعندنا مشاكل كثيرة، ليس الحل دائماً التعاقد مع لاعبين جدد والأهم أن يكون هناك تنظيم واحترافية والنادي يعاني مادياً، ويجب أن نحل مشاكل اللاعبين المادية أولاً ومشاكل النادي ونفكر بعد ذلك في الصفقات الجديدة".

وفاز فريق الزمالك على سموحة بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة الهدف الأول للزمالك بعد استغلال خطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول يرواغ منسي وانقض عليه الأخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك، وفى الدقيقة 85 سجل مصطفى شلبي الهدف الثانى للزمالك فى شباك سموحة.