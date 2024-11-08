بطولة إسبانيا: أنشيلوتي يرى مبابي "محبطا إنما متحفز"

الرياص - اسماء السيد - مدريد : رأى كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي لريال مدريد، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كان محبطا مثل فريقه بسبب الخسارة الأخيرة أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، لكنه لا يزال متحفزا للمباراة أمام أوساسونا السبت في المرحلة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يجد مبابي نفسه وسط تحقيق في قضية اعتداء جنسي في السويد، ويكافح للتأقلم مع الأضواء الساطعة التي تحيط به في ريال مدريد. استبعده مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان من التشكيلة الأخيرة التي ستواجه إسرائيل وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

قال أنشيلوتي عن مستوى اللاعب القادم من باريس سان جرمان "مبابي محبط إنما متحفز".

ورفض المدرب تكهّن أسباب استبعاد مبابي للمرة الثانية تواليا من قائمة وصيف بطل العالم، مشيرا إلى أن هذا "قرار مدرب المنتخب الوطني، ولا أملك الحق في الحكم عليه، ولا أسمح لنفسي بذلك".

ورفض أنشيلوتي انتقاد مبابي الذي فشل في التسجيل للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات، قائلا إن "المشكلة التي يعاني منها هي مشكلة الجميع. لم نصل بعد إلى قمة أدائنا. لكنني مقتنع أن مبابي سيتجاوز هذه اللحظة الصعبة".

وأضاف "يمكنك أن تشير إلى (البرازيليين) فينيسيوس (جونيور) أو رودريغو أو (الإنكليزي جود) بيلينغهام. إنه وقت صعب للجميع".

وكان ريال قد تعرض لخسارة ساحقة أمام غريمه برشلونة 0 4 في الدوري، ثم سقط أمام ميلان 1 3 في دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.