شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم غزل المحلة 3-2 فى دورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق طلائع الجيش من تحقيق الفوز على نظيرة غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز أهداف اللقاء عماد حمدى في الدقيقة 14 والنيجيري جودوين شيكا في الدقيقة 70 من علامة الجزاء وأحمد الشيخ في الدقيقة 88 لفريق طلائع الجيش بينما جاء هدفين فريق غزل المحلة عن طريق التونسى محمد على بن حموده في الدقيقة 79 والدقيقة الرابعة بدل من الضائع من عمر اللقاء.

بهذة النتيجة حصد فريق طلائع الجيش أول ثلاث نقاط من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما يظل فريق غزل المحلة يمتلك نقطة واحدة فقط عقب التعادل مع الإسماعيلى الجولة الماضية والخسارة في الجولة الثانية.

وشهدت أحداث المباراة إهدار العديد من الفرص عن طريق الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى ومحمد حمدى ذكى، بينما جاءت هجمات فريق طلائع الجيش عن طريق كريم طارق و جودوين شيكا.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار، أحمد حكم، يحيى زكريا، محمد جابر.

خط الوسط .. محمد أشرف "بن شرقي" ، موري توريه، محمد عصام.

الهجوم .. عبده يحيى، محمد حمدي زكي، محمد على بن حمودة.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد شعبان.

خط الدفاع .. أحمد متعب ، محمد فتح الله ، خالد سطوحي ، أحمد عبد الرحمن.

خط الوسط .. حميد ماو ، فريد شوقي ، عماد فتحي.

الهجوم .. كريم طارق ، جودوين شيكا ، يسري وحيد.



