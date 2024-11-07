شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريق الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي أمام نظيره حرس الحدود، في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile.

وضم تشكيل فريق الاتحاد السكندري كلا من المهدي سليمان، عبد الله بكري، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، مروان داوود، هشام عادل، كريم الديب، مورو ساليفو، فادي فريد، بنجامين بواتينج، إيمانويل ايياه.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "حراسة المرمى: محمود الزنفلي، والدفاع: محمود أوكا - إسلام أبو سليمة - محمد الدغيمي - محمد مصطفى، والوسط: محمد أشرف روقا - إيزي إيميكا - كواسي إسوو، الهجوم: تريسور - محمود ممدوح - فوزي الحناوي".

ويدخل فريق الاتحاد لقاء اليوم منتشيا بالفوز على فاركو بهدف دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري، وهو فوز يحمل أول 3 نقاط لزعيم الثغر في أول مباراة رسمية لنيكوديموس بابافسيليو المدير الفني الجديد.

في المقابل يدخل حرس الحدود لقاء اليوم لمحو أثار الهزيمة القاسية من سموحة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد المكس بالإسكندرية في افتتاح مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".