شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ربيعة وعبد الفتاح تقود دفاع الأهلي أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثنائي رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح لاعبي الأهلي من قيادة قلب دفاع فريقهما أمام زد في المباراة الي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.



ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في خط الدفاع لاسيما مع إصابة الثنائي أشرف داري وياسر إبراهيم، ولا يوجد مدافعين بخلاف الثلاثي ربيعة وعبد الفتاح ويوسف أيمن، ولكن اقترب عبد الفتاح من مجاورة ربيعة بقلب الدفاع.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع زد في إطار مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز لكرة القدم، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد المقاولين العرب.

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد باسمه القديم «إف سي مصر FC Masr»، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية، ثم يعود الموسم الماضي للدوري الممتاز.

المباراة الأولى في تاريخ الفريقين أقيمت يوم 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وآخر مباراة أقيمت يوم 11 أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز محمود كهربا وأحمد عبد القادر هدفي الأهلي.

وانتهت المواجهات الأربعة بين الفريقين بفوز الأهلي، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمود كهربا ومروان محسن برصيد هدفين لكل منهما.