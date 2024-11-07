شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم متوقع ظهورهم الأول فى الجولة الثانية بدورى nile.. رمضان صبحى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الكرة المصرية ظهور 3 نجوم فى الجولة الثانية من دورى nile بعدما غابوا عن الجولة الأولى لظروف مختلفة، ومن المتوقع أن يقصوا الشريط فى المباراة المقبلة.

وشهدت الجولة الأولى ظهور أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد غياب فترة كبيرة وصلت لـ85 يوما، عندما ظهر بديلا فى مباراة الزمالك والبنك الأهلى التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

غاب رمضان صبحى لاعب وسط بيراميدز عن مواجهة فريقه أمام بتروجت بعد معاناة اللاعب من نزلة برد أثرت على اللاعب، ومن المتوقع أن يظهر فى مباراته فريقه فى الجولة الثانية أمام إنبى الجمعة المقبل.

ثانى اللاعبين هو محمود عبد الرازق شيكابالا، الذى غاب عن مواجهة فريقه أمام البنك الأهلى، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للظهور فى النسخة الجديد لدورى nile عندما يدعم زملاءه أمام الموج الأزرق.

ثالث اللاعبين هو محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى، الذى تقبل مسئولو الأهلى اعتذاره لما بدر منه اتجاه كولر ومحمد رمضان فى السوبر المحلى، وتسبب فى استبعاده من معسكر الفريق فى الإمارات، ليعود مجددا للتدريبات ويكون مستعدا للظهور فى الجولة الثانية أمام زد.