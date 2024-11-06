شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام زد إف سي في دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء اليوم، الأربعاء، تدريباته استعداداً لمباراة زد المقرر لها مساء غدٍ الخميس في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تدرب الفريق يوم الأحد الماضي ثم حصل على راحة الاثنين واستأنف تدريباته أمس الثلاثاء، على أن يختتم الليلة تحضيراته لمواجهة الغد.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة المرتقبة التي يأمل فيها السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في رحلة الفريق الأحمر في الحفاظ على لقبه المُفضل ، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي والفوز العريض على سيراميكا في الجولة الافتتاحية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام زد إف سى في دوري nile

يواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء غداً الخميس باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد اف سى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.