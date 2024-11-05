اتهام النجم التشيلياني أرتورو فيدال بالاعتداء الجنسي

الرياص - اسماء السيد - سانتياغو : قالت النيابة العامة في سانتياغو الاثنين إن النجم التشيلياني أرتورو فيدال ولاعبين من فريقه كولو كولو من الدوري المحلي لكرة القدم يخضعون للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقال المكتب إن التحقيق بدأ بعد تقديم شكوى ضد اللاعبين، الا انّه لم يوقف أحد حتى الآن.

ولم يكشف عن أسماء زملاء فيدال المتهمين بالقضية.

وذكرت وسائل إعلام تشيلية أنّ الاعتداء المزعوم وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين في ملهى ليلي في سانتياغو، حيث كانت مجموعة من لاعبي فريق كولو كولو يحتفلون بعيد ميلاد احد زملائهم.

وأعلن قائد الشرطة خيراردو أرافينا أنّ لاعب وسط برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس وإنتر الإيطاليين السابق أُحضر إلى مركز للشرطة للتحقق من هويته.

وسجّل فيدال (37 عاما) 34 هدفا في 142 مباراة مع منتخب بلاده.

ويأتي التحقيق بعد أيام من وضع اللاعب الدولي التشيلي السابق خورخي فالديفيا (41 عاما) قيد الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بالاغتصاب.

ووقع الحادث المزعوم بعد تناول فالديفيا العشاء مع سيدة مساء الأحد وذهب إلى منزلها. وأصدر فالديفيا بيانا نفى فيه "الاعتداء جنسيا على أي شخص".

قال إنه كان على "علاقة بالتراضي مع امرأة بالغة"، وتعهد بالتعاون مع النيابة العامة لتبيان الحقائق.

واعتزل فالديفيا كرة القدم الاحترافية في 2022، وعمل مذاك الوقت كمعلق إذاعي، حيث أوقف بشكل نهائي بعد مزاعم الاغتصاب.