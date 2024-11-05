"والده اعترف".. أول تحرك من الأهلي لمنع رحيل لاعبه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن أول تحرك من النادي الأهلي بعد أنباء تواصل الزمالك مع محمد رأفت مهاجم فريق 2005، للتعاقد معه في الفترة الحالية.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"مسؤولو الأهلي عقدوا جلسة مع والد محمد رأفت خلال الساعات الماضية بعد أنباء اقتراب اللاعب من الزمالك، خاصة وأن اللاعب أحد أهم اللاعبين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي".

وأوضح: "والد اللاعب اعترف بتواصل الزمالك معه، وقال نصًا لمسؤولي الأهلي الأولوية بالتأكيد لبيته".

وأتم تصريحاته: "مسؤولو الأهلي بيجهزوا حاليا، عقود جديدة للاعب وهيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة، لمنع رحيله لنادي الزمالك".

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