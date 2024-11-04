الامارات | «كليمنتي» نقطة البطائح المضيئة في عتمة الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج البطائح بنقطة مضيئة وسط عتمة نتائجه السلبية في دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من تلقيه الخسارة الرابعة على التوالي، أول من أمس، أمام عجمان 1-2، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط متراجعاً للمركز الـ12، ويزداد وضعه صعوبة في جدول المسابقة.

وكسب «الراقي» لاعباً جديداً، هو الأرجنتيني نيقولا كليمنتي الذي تألق بشكل واضح أمام «البرتقالي»، وسجل هدف البطائح في المواجهة، وكان مصدر التهديد الدائم على مرمى الحارس علي الحوسني في أكثر من مناسبة.

وشارك كليمنتي للمرة الأولى في تشكيلة البطائح هذا الموسم، بديلاً للمهاجم الفارو دي أوليفيرا، الذي غاب عن المباراة لأسباب غير معلومة، إذ أكد على قدراته الهجومية العالية، في وقت تساءل فيه متابعو المباراة عن أسباب عدم اعتماد المدرب الكرواتي غوران توميتش، على هذا اللاعب في المباريات السابقة، على الرغم من أنه يحتل صدارة ترتيب هدافي دوري الرديف.

وأكد كليمنتي أنه لم يخرج بفرحة مكتملة من مباراة عجمان، بعد أن خسر فريقه النقاط الثلاث في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.

وقال في تصريحات صحافية: «أنا سعيد على المستوى الشخصي، لأنني لعبت للمرة الأولى في دوري المحترفين، وسجلت هدف التقدم لفريقي، لكن فرحتي لم تكتمل بعد الخسارة.. فريقي أبلى بصورة جيدة في المواجهة وكان ينقصنا التوفيق». وأضاف: «البطائح لا يستحق أن يوجد في المركز الـ12 عطفاً على المباريات التي قدمها في السابق، نحتاج فقط لعلاج بعض السلبيات التي ظهرت في المواجهات الأخيرة، ولا أشك للحظة واحدة في أن الفريق سيعود أقوى مما كان».

من جهته، أكد المدرب غوران توميتش، أن «كرة القدم لم تنصف فريقه أمام عجمان، وكان يستحق على الأقل الخروج بنقطة التعادل»، وقال في تصريحات صحافية: «جئنا إلى ملعب عجمان، وركزنا على العودة بالنقاط الثلاث، بالفعل كنا الأفضل في مجمل المباريات، وسنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، ولكن للأسف اكتفينا بهدف واحد في وقت نجح عجمان في أن يُسجل من الفرص التي سنحت له تقريباً». وأضاف: «ما أحزنني التوقيت الذي استقبلنا فيه الهدف الثاني في وقت كانت فيه المباراة على مشارف الانتهاء في سيناريو يتكرر للمباراة الثانية على التوالي، بعدما خسرنا من النصر في الجولة السادسة بالطريقة ذاتها».

وختم: «لا أستطيع أن ألوم أي لاعب على تلك الخسارة، فالجميع لعب بروح قتالية عالية، واجتهدنا لتحقيق الفوز، وكما قلت كرة القدم ليست عادلة، لأنها لم تُعطنا على قدر جهدنا».

نيقولا كليمنتي:

سعيد على المستوى الشخصي بمباراتي الأولى في دوري المحترفين، لكن فرحتي لم تكتمل بعد الخسارة.

غوران توميتش:

أحزنني التوقيت الذي استقبلنا فيه الهدف الثاني في وقت كانت فيه المباراة على مشارف الانتهاء.