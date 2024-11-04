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الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة زد فى الدورى بدون راحة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 10:48 م

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد الجهاز الفني محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في ‏كافة الجوانب الفنية والخططية.‏

وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمس في مباراة سيراميكا ‏تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين ‏فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ‏ومصطفى مخلوف.‏

كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد السلام.‏

يوسف ايمن
يوسف ايمن

 

افشة
افشة

 

اكرم مع الطبيب
اكرم مع الطبيب

 

الدبيس
الدبيس

 

حراس الاهلي
حراس الاهلي

 

حمزة
حمزة

 

شوبير
شوبير

 

عبد الفتاح
عبد الفتاح

 

عمر كمال
عمر كمال

 

فريق الاهلي
فريق الاهلي

 

كمال
كمال

 

كهربا والشحات
كهربا والشحات

 

كهربا وامام وافشة والشحات
كهربا وامام وافشة والشحات

 

كوكا
كوكا

 

كولر ومترجمه والميكاري
كولر ومترجمه والميكاري

 

كولر
كولر

 

مخلوف
مخلوف

 

مران الاهلي
مران الاهلي

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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