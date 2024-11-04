شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة زد فى الدورى بدون راحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد الجهاز الفني محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في ‏كافة الجوانب الفنية والخططية.‏

وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمس في مباراة سيراميكا ‏تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين ‏فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ‏ومصطفى مخلوف.‏

كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد السلام.‏



يوسف ايمن



افشة



اكرم مع الطبيب



الدبيس



حراس الاهلي



حمزة



شوبير



عبد الفتاح



عمر كمال



فريق الاهلي



كمال



كهربا والشحات



كهربا وامام وافشة والشحات



كوكا



كولر ومترجمه والميكاري



كولر



مخلوف