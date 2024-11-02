طبيب الزمالك يُعلن طبيعة إصابة زيزو ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم فريقه أحمد سيد "زيزو" خلال مباراة البنك الأهلي.

وأوضح أسامة، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الأشعة قد أثبتت إصابة زيزو بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، إلى أن اللاعب سيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وكان زيزو قد تعرض لإصابة بالدقيقة 74 ليستبدله الجهاز الفني بقيادة جوميز باللاعب أحمد فتوح.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين على نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية.