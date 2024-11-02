مسار يكشف لـ"الخليج 365" استعدادته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت مريم هشام المدير الرياضي لفريق السيدات بنادي مسار، استعداداتهم لخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في تاريخ النادي.

وتشارك سيدات مسار في النسخة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا المقامة في المغرب، خلال الفترة من 9 لـ23 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم، صن داونز وآيدو كوينز النيجري وسي بي آيه الإثيوبي.

وقالت مريم هشام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "منذ إنهاء بطولة شمال أفريقيا في المركز الثاني، كان لدينا نسبة من الأمل حتى لو صغيرة بأننا سنشارك في دوري الأبطال، واستمرينا في الاستعداد وخضنا مباريات ودية في منتصف الأسبوع".

وأَضافت: "وحاليا نستعد للمشاركة في البطولة، وسنخوض معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر، ونسافر إلى المغرب صباح الخميس المقبل 7 نوفمبر".

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