شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال سلة الأهلي» يواجه المصرية للاتصالات في دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع فريق المصرية للاتصالات، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

تنطلق المباراة فى الخامسة مساءً على صالة برج العرب ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة عروضه المميزة في البطولة.

تمثل المباراة أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين في ظل البحث عن تحقيق الفوز في البطولة واستمرار العروض القوية للفريق، بعدما تغلب خلال الجولة الماضية على فريق طلائع الجيش بنتيجة 90-50.

ومن المقرر أن يواجه فريق 16 سنة مرتبط بالاهلى نظيره المصرية للاتصالات في الساعة الثانية ظهرا، على صالة برج العرب الفرعية.