عبدالله السعيد يخطف فوزاً قاتلاً للزمالك أمام البنك الأهلي في مستهل مشوارهما بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خطف عبدالله السعيد فوزًا قاتلاً للزمالك خلال المباراة التي جمعت فريقه مساء اليوم الجمعة بنظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري 2024/2025.

سجل ثلاثية الزمالك كل من: ناصر منسي بالدقيقة 38، ناصر منسي بالدقيقة 53 وعبدالله السعيد من ركلة جزاء بالدقيقة 90+8، فيما سجل ثنائية البنك الأهلي محمد هلال من ركلتي جزاء بالدقيقتين 50 و76.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على الكرة ولكن مع مرور الدقائق تسيد الزمالك السيطرة فأرسل لاعبه ناصر ماهر كرة في الدقيقة 3 لزميله أحمد سيد "زيزو" على يمين الملعب ليتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سددها بجانب المرمى.

وحصل الزمالك في الدقيقة 8 على ركلة ركنية من يسار الملعب نفذّها لاعبه عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء ولكنها لم تجد من يقابلها.

وكاد يُشكل نادي البنك الأهلي خطورة في الدقيقة 12 ولكن الكرة انتهت بتمريرة لمحمد إبراهيم لم تصل لأي زميل له.

ووصلت كرة في الدقيقة 17 للاعب الزمالك ناصر ماهر أمام منطقة جزاء ليُسددها قوية ولكن أعلى المرمى.

وأرسل لاعب البنك الأهلي إسحاق يعقوبو كرة عرضية في الدقيقة 18 لم يتقن تسديدها زميله أسامة فيصل.

وأنهى إسحاق يعقوبو فرصة للاعبي الزمالك ناصر ماهر في الدقيقة 24 بعدما وصلته كرة عرضية من زميله عبدالله السعيد.

وأرسل لاعب البنك الأهلي ياو أنور كرة عرضية في الدقيقة 26 ولكن أبعدها دفاع الزمالك ثم حصل البنك الأهلي في الدقيقة التالية على ركلة ركنية نُفذت داخل منطقة الجزاء لتصل إلى محمد عبدالغني الذي حوّل الكرة برأسه أعلى المرمى.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 30 بطاقة صفراء ضد لاعب البنك الأهلي محمد إبراهيم بعد كرة مشتركة مع لاعب الزمالك حمزة المثلوثي.

ولم تمر دقيقتين حتى أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب البنك الأهلي محمد عبدالغني بعد كرة مشتركة مع أحمد سيد "زيزو".

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة من يسار الملعب في الدقيقة 37 بعد لمس الكرة ليد مدافع البنك الأهلي محمد بسيوني.

ونفذّ عبدالله السعيد الركلة الحرة المباشرة داخل منطقة جزاء البنك الأهلي ليُسددها زميله ناصر ماهر من لمسة واحدة في المرمى.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 45 كرة بينية لزميله ناصر ماهر على يمين الملعب ليُرسل كرة عرضية ولكن أبعدها الدفاع.

وحصل البنك الأهلي في الدقيقة 49 على ركلة جزاء بداع عرقلة ظهير الزمالك بنتايج للاعب البنك الأهلي.

وسدد لاعب البنك الأهلي محمد هلال ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 50. ولكن ردّ الزمالك سريعًا بهدف في الدقيقة 53 بعرضية وصلت لناصر منسي الذي أسكن الكرة الشباك.

ودفع المدير الفني للبنك الأهلي طارق مصطفى في الدقيقة 56 باللاعب أحمد ربيع وأحمد ياسر ريان بدلاً من محمد إبراهيم ومحمد فتحي.

وأشهر حكم المباراة بالدقيقة 63 بطاقة صفراء للاعب الزمالك حمزة المثلوثي بعد كرة مشتركة مع لاعب البنك الأهلي.

وسدد لاعب البنك الأهلي أسامة فيصل كرة قوية في الدقيقة 66 ولكن علت المرمى ثم سدد زميله أحمد ياسر ريان بعد دقيقتين كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك جوميز بالدقيقة 69 باللاعب زياد كمال بدلاً من ناصر ماهر ثم توقف اللعب بالدقيقة 70 لإصابة لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو"

واحتسم حكم المباراة بالدقيقة 73 ركلة جزاء لصالح لاعب البنك الأهلي ياو أنور بداعِ عرقلة محمد عواد حارس مرمى الزمالك له.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك جوميز بالدقيقة 74 باللاعب أحمد فتوح بدلاً من أحمد سيد "زيزو" لإصابة الأخير.

وسدد محمد هلال مجددًا ركلة الجزء بنجاح بالدقيقة 76 ليتعادل لفريق البنك الأهلي.

واحتسب الحكم بالدقيقة 90+4 ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعِ لمس الكرة ليد مدافع البنك الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسدد عبدالله السعيد ركلة الجزاء بنجاح للزمالك بالدقيقة 90+8 ليخطف نقاط الفوز.