جائزة البرازيل الكبرى: نوريس الأفضل في التجارب الحرة الوحيدة

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : حقق البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين أسرع توقيت الجمعة في التجارب الحرة الوحيدة لسباق جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة الـ21 من بطولة العالم في الفورمولا واحد.

على حلبة إنترلاغوس، تفوّق البريطاني الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 47 نقطة عن الهولندي ماكس فيرستابن المتصدر، على مواطنَيه جورج راسل من مرسيدس وأوليفر بيرمان الذي حلّ مكان الدنماركي كيفن ماغنوسن المريض في فريق هاس، على الأقل حتى ظهر السبت.

وأنهى الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين الثاني، في المركز الرابع، فيما جاء سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس اللذان فاز كل منهما في سباق من السباقين الأخيرين، في المركزين الخامس والسادس.

واحتل فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات المركز الخامس عشر، ولم يكمل السباق حتى نهايته على الرغم من أنه كان قادرا على التواجد بين أسرع السائقين، وهو الذي كان يتسابق بإطارات لينة.

سينطلق "ماد ماكس" من المركز السادس عند خط الانطلاق بعد عقوبة إرجاع خمسة مراكز تعرض لها الجمعة، بسبب تغيير المحرك.

يمكن لفيرستابن وملاحقه نوريس تحقيق غلة حسابية جيدة في نهاية هذا الأسبوع حيث بإمكانهما جمع ما يصل إلى 34 نقطة مقارنة بـ26 عادة، وذلك بفضل سباق السرعة (السبرينت) الخامس (من أصل ستة) لهذا العام والذي سيقام السبت.

وهنا نتائج جولة التجارب الحرة:

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:10.610 (28 عدد اللفات)

2. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:10.791 (23)

3. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:10.805 (29)

4. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:10.950 (29)

5. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:10.955 (27)

6. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:11.038 (30)

7. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:11.100 (29)

8. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:11.124 (25)

9. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:11.215 (25)

10. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:11.216 (26)

11. ليام لوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:11.301 (25)

12. يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:11.483 (24)

13. فرانكو كولابينتو (الأرجنتين/وليامس) 1:11.619 (30)

14. فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر) 1:11.651 (28)

15. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.712 (29)

16. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:11.754 (29)

17. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:11.783 (26)

18. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:11.827 (25)

19. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:11.845 (27)