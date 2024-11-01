الخطيب يشكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تهنئته للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، بعد تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب التتويج بكأس بطولة آسيا، أفريقيا والمحيط الهادئ.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نشر رسالة تهنئة إلى النادي الأهلي وجماهيره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد الفوز على العين الإماراتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في بطولة الإنتركونتيننتال و التتويج بكأس بطولة آسيا، أفريقيا والمحيط الهادئ.

وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، إن محمود الخطيب أرسل برقية شكر إلى جياني إنفانتينو، بعد تهنئة للفريق بالفوز على العين الإماراتي.

وجاء نص برقية شكر محمود الخطيب إلى رئيس الاتحاد الدولي كالتالي: ""صديقي العزيز جياني إنفانتينو، أتمنى أن تكون وعائلة كرة القدم بكل خير، وأود أن أشكرك كثيرا على تهنئتك الرقيقة للنادي الأهلي وجماهيره، بمناسبة الفوز ببطولة القارات الثلاث".

وأضاف: ""كما أتوجه إليكم بالشكر على تهنئتكم لشخصي بمناسبة عيد ميلادي 30 أكتوبر، وهي تهنئة عزيزة من صديق نحمل له كل الإحترام والتقدير".

وتابع: "عزيزي، لا يفوتني أن أعبر لكم عن تقديري لما تبذلونه وأسرة فيفا من جهد كبير لخدمة وتطوير كرة القدم العالمية، ومساندة الأندية والمنتخبات بما يسهم في الارتقاء بلعبتنا التي نعتز بالانتماء إليها".

واختتم الخطيب رسالته: "شكرا لكم وإلى لقاء قريب".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل والتتويج بكأس بطل آسيا، أفريقيا والمحيط الهادئ.