"وفقا للصالح العام".. محمد رمضان يصحح الأوضاع بشأن مستقبل علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، على التصريحات السابقة، بشأن مستقبل التونسي علي معلول مع الفريق الأحمر، خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية على قناة etc: "موضوع معلول أخذ أكبر من حجمه فهو لاعب كبير وقدم الكثير، واللاعب لديه رغبة في استكمال مسيرته مع النادي الأهلي".

أكمل: "علي معلول لاعب محبوب من الجميع، ومن أفضل المحترفين في تاريخ الأهلي، وصاحب بصمة رائعة في مركز الظهير الأيسر، وأتمنى أن يكون جاهزًا يوم 20 نوفمبر، ووقتها سوف نحسم الأمور وفقا للصالح العام للنادي الأهلي وجاهزية العناصر الموجودة".

أوضح: "هذه هي حقيقة وتوارث أجيال، وإلا لما وصل الأهلي لما هو فيه حاليًا في ظل المتغيرات التي حدثت على مدار التاريخ، وهناك نظام ثابت والجمهور دائما يبحث عن التتويج بالألقاب".

وكان محمد رمضان تحدث في وقت سابق، عن انتهاء مشوار علي معلول مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، وترك الأمر له سواء بالرحيل لنادي آخر أو الاعتزال.

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