"اتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله".. أكرم توفيق يوجه رسالة قوية لمنتقدي زيجته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر لاعب الأهلي، أكرم توفيق، ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب زيجته الثانية ورد الأمر بمستواه مع الفريق.

وقال أكرم توفيق، في تصريحات لبرنامج رقم 10 صباح اليوم الأربعاء: "لسنا ملائكة ولا أحد وصي على أحد، الرزق والسعادة مكتوبة وكلها بأيد الله والأمور الشخصية التي حدثت معي في الفترة الماضية لم تهز لي شعرة".

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته في هذا السياق بقوله:"ياريت كل واحد يركز في حياته رسالتي ليهم ربنا قال اتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله".

وكان اللاعب صاحب الـ 26 عامًا قد أعلن في سبتمبر الماضي زيجته للمرة الثانية.

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