الشناوي: تعاهدنا في الأهلي على الفوز.. وفرضنا سيطرتنا على العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد حارس النادي الأهلي، محمد الشناوي، أن جميع لاعبي النادي الأهلي تعاهدوا على الفوز بلقب جديد يُضاف للمارد الأحمر.

وقال الشناوي في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للنادي: "نجحنا في تقديم مباراة كبيرة أمام العين وفرضنا سيطرتنا منذ اللحظة الأولى، وهو ما انعكس على مجريات اللعب".

وتابع: "أدى ذلك إلى النتيجة الكبيرة التي فزنا بها بثلاثية دون رد، وتوجنا بكأس القارات الثلاث ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس إنتركونتيننتال".

وأضاف: "جميع اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز، من أجل إضافة بطولة جديدة للنادي، خاصة أنها الأولى من نوعها ولم تدخل دولاب بطولات أي فريق إفريقي أو عربي قبل ذلك".

وزاد: "الجيل الحالي في الأهلي حقق العديد من الإنجازات المختلفة على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

واختتم حارس منتخب مصر: "سعيد جدا بحمل كابتن الخطيب الكأس، وجاء ذلك بناء على طلب اللاعبين، بعد الدور الكبير الذي يقدمه دائمًا للفريق ودوره في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على مواصلة الانتصارات".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

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