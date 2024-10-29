الامارات | العين يودع كأس القارات للأندية أمام الأهلي المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر العين أمام الأهلي 0-3 أمام الأهلي المصري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على أرض استاد القاهرة بالعاصمة المصرية، في ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم "فيفا انتركونتيننتال".

وكان الأهلي هو الأكثر خطورة وتهديدا في اجمالي الشوط الأول والذي شهد تألق الحارس خالد عيسى في أول اختبار له حينما تصدى لانفراد من حسين الشحات وحول اللعبة لضربة ركنية.

وارتكب لاعب العين يحيى نادر خطأ أعاد الكرة إلى الحارس خالد عيسى، ليخطفها مهاجم الأهلي وسام أبوعلي ويضعها في المرمى"33".



ومع بداية الشوط الثاني استطاع الأهلي أن يُترجم أفضليته بهدف آخر جاء عن طريق إمام عاشور، من كرة عرضية سدد منها على الطائر في الشباك "55".

وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع تحصل الأهلي على ضربة جزاء سجل منها محمد مجدي (قفشة) الهدف الثالث "90+2"، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3 - صفر.