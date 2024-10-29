انسحاب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا من دورة باريس للماسترز

الرياص - اسماء السيد - باريس : انسحب الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا في كرة المضرب، من دورة باريس لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب التي انطلقت الإثنين بسبب "فيروس معوي"، بحسب ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وسيحل مكانه في البرنامج الرئيس للبطولة الفرنسي أرتور كازو أحد الخاسرين في التصفيات الذي سيواجه الفائز بين مواطنه كورنتان موتيه والأميركي بن شيلتون في الدور الثاني.

وأفادت اللجنة المنظمة في بيان صحافي "بسبب معاناته من فيروس معوي أصيب به قبل وصوله إلى باريس، فإن يانيك سينر، وعلى الرغم من رغبته في المشاركة، سيضطر إلى الانسحاب".

ويتبقى لسينر المشاركة قبل نهاية العام في بطولة "أيه تي بي" الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في التصنيف العالمي في مدينة تورينو الإيطالية بين 10 و17 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يشارك في المرحلة النهائية من كأس ديفيس في الأسبوع التالي في ملقة، وهي مسابقة الفرق التي تحمل إيطاليا لقبها.

خاض سينر موسما استثنائيا خلال العام 2024 حيث تُوّج بأول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى بعد إحرازه لقب بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة. كما فاز بسبع ألقاب منذ بداية الموسم، بما في ذلك ثلاث بطولات ماسترز للالف نقطة (ميامي، سينسيناتي وشنغهاي).

ومع ذلك، يجد سينر نفسه مهددا بالإيقاف في قضية المنشطات التي كُشف عنها في نهاية الصيف بعد استئناف من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).