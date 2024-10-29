شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قنوات "on time sports" مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال كما تنقل قناة أبو ظبي الرياضية اللقاء.

قنوات "on time sports" تنقل مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتأهل تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي،حيث يمكنك متابعة لقاء الليلة على قنوات "on time sports".

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام العين الإماراتى الليلة

ويغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة 9 لاعبين هم كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول، للإصابة، فيما يأتي غياب الرباعي الشاب مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، لأسباب فنية".

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتي التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لـ مباراة الأهلي والعين الإماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.