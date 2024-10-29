"ما يحدث الآن ظلم".. رسالة من ابنة عبد الواحد السيد بعد الحكم عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجهت نور عبد الواحد السيد لاعبة توت عنخ آمون للسيدات وابنة مدير الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى والدها، بعد الحكم عليه بالحبس لمدة شهر في الإمارات، بتهمة التعدي على أحد الأفراد المنظمين لمباراة الفريق ضد بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ونشرت نور صورا لوالدها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "هذا الرجل استثنائي، طوال السنوات التي لعبها مع الزمالك، لم يرتكب أي خطأ وكان يحترم الجميع دائمًا، لقد عمل باستمرار بجد وبذل أقصى جهد لمساعدة هذا النادي".

وأضافت: "أنا أدعمك يا أبي، وعلينا جميعًا أن نفعل نفس الشيء، تاريخك يتحدث عن نفسه، ما يحدث لكم الآن ظلم، ومن المخزي أن لا أحد يتحرك، كل ما كان يفعله هذا الرجل هو الدفاع عن لاعبيه، وهذه وظيفته".

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