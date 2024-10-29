شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتدرب على فترتين اليوم لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، التدريب على فترتين، اليوم الثلاثاء، في إطار البرنامج التدريبى للفريق لرفع الحمل البدنى لتجهيز اللاعبين لانطلاقة الموسم الجديد.

ويؤدي الدراويش تدريباته الصباحية، على الملعب الفرعي للاستاد، في العاشرة صباحا. فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي في الخامسة مساءً، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السبت، المقبل، باستاد الإسماعيلية، في انطلاق مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة غزل المحلة فى بداية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب حمد اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مطالبا اللاعبين بضرورة التحلي بروح الانتصار خلال مباريات الفريق المقبلة.

وشدد المدير الفني على أن اللاعبين مطالبون بالقتال في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن مباريات الدوري تتطلب تجميع أكبر عدد من النقاط فى ظل المنافسة القوية والنظام الجديد للمسابقة.

وأكد حمد ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة.