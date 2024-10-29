شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: العين مميز هجوميا ويعانى دفاعيا.. وتواضع كولر سر فوز الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عادل مصطفى نجم الأهلى السابق، أن فريق العين الإماراتي مميز هجوميا ولكنه يعانى دفاعيا، قبل مواجهة الأهلى على استاد القاهرة الدولى مساء الثلاثاء، فى بطولة كأس إنتركونتيننتال.



وقال عادل مصطفى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "العين فريق مميز هجوميا ولكنه يعانى دفاعيا، وأكبر دليل على ذلك مباراته أمام الهلال استطاع الفريق تسجيل 4 أهداف ولكنه استقبل 5 أهداف، وأظن أنه سيعانى كثيرا أمام هجوم الأهلى".



وأضاف نجم الأهلى السابق: "حراس المرمى عليهم دور كبير فى توجيه فريقه، والحارسان لديهما الخبرة الكبيرة فى قيادة فريقه لتحقيق الفوز، وأتمنى أن يستمر الشناوى على مستواه المميز الذى كان عليه أمام الزمالك".



وتابع: "أتمنى أن يكون كولر متواضعا ويدير المباراة بهدوء، لأن المباراة ستكون بها مراحل يجب إدارتها ليحقق ما يريد، وكولر أدار مباراة الهلال السعودي بامتياز، وأتمنى أن يكون كولر بنفس الفكر لكى يكسب".