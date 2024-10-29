شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: الأهلى أكثر تماسكا والأداء يتحسن وأتمنى عدم ترك المساحات أمام العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فتحى لاعب بيراميدز والأهلى السابق، أن مستوى الأهلى فى تحسن فى الفترة الأخيرة قبل مواجهة العين الإماراتى، التى ستقام مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال أحمد فتحى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مستوى الأهلى مختلف فى الفترة الأخيرة، وهناك تحسن كبير بدأ بمستوى قليل أمام سيراميكا، ولكن فى مباراة الزمالك كان أفضل كثيرا وكان يستطيع تسجيل 3 أهداف فى أول نص ساعة، ولكن اللاعبين أضاعوا فرصا سهلة".

وأضاف الجوكر: "أنا لو مكان مارسيل كولر لن أترك المساحات أمام العين وهحرمهم من هذه الميزة عندما أفقد الكرة، لأن العين يمتلك سرعات هجومية تتمثل فى سفيان رحيمى".

وتابع: "أتمنى أن يبدأ الأهلى بتشكيل مكون من محمد الشناوى وأكرم توفيق ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسى تاو وحسين الشحات ووسام أبو على".