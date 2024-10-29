شكرا لقرائتكم خبر عن سبيت خاطر: العين محظوظ بمواجهة الأهلى ويمر حاليا بفترة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سبيت خاطر نجم العين الإماراتى السابق، أن فريق العين الإماراتى محظوظ بمواجهة الأهلى المصرى، فى المباراة التى تجمعهما على استاد القاهرة الدولى، التي تقام مساء الثلاثاء في كأس إنتركونتيننتال.

وقال سبيت خاطر، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "العين الإماراتى محظوظ بأنه يواجه الأهلى المصرى، لأن الخسارة من الأهلى هتكون خسارة من بطل كبير على عكس الخسارة من فريق عادى".

وأضاف نجم العين السابق: "فريق العين يمر بفترة صعبة على مستوى النتائج والأداء، فالفريق تعثر فى الدورى الإماراتى وكذلك فى دورى أبطال آسيا، على عكس الموسم الماضى الذى كان فى أفضل حالاته بالتتويج بآسيا بعد الفوز على الهلال السعودى".

وتابع: "العين أراح اللاعبين الأساسيين فى مباريات الدورى الأخيرة من أجل مواجهة الأهلى التى يسعى للفوز بها".

واختتم نجم العين السابق: "التسديد القوى يأتى من قرار اللاعب بجانب التمرين عليها، ولاعبو العين كلهم يمتلكون القرار فى التسديد من بعيد كحل من الحلول".