شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر: الأهلى أقوى من العين.. وتمنيت تدريب منتخب مصر فى مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الألماني وينفريد شايفر المدير الفني السابق لفريق العين الإماراتي، عن توقعاته لمباراة الفريق المقبلة ضد الأهلي ضمن منافسات مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال شايفر، في تصريحات تليفزيونية: "أتوقع مباراة كرة قدم رائعة بين الأهلي والعين، كلاهما فريقان كبيران في بلديهما، لا يوجد مرشح مفضل رغم أن العين لا يلعب بشكل جيد في الوقت الحالي".

وأضاف المدرب الألماني: "بالطبع سيكون الضغط على العين، ملعب بيعت تذاكره بالكامل، لكنهم لعبوا بشكل جيد أيضًا في اليابان أمام جماهير كثيرة".

وتابع: "في الوقت الحالي، الأهلي أفضل، لكن من يدري، هذا حافز كبير للعين باعتباره الفريق الضعيف".

واختتم حديثه قائلًا: "لقد تلقيت عرضًا من الأهلي منذ سنوات، لكنهم أخذوا مدربًا هولنديًا وتم طرده سريعًا، كنت أتمنى أن أكون مدرب المنتخب المصري وأقود منتخبهم الأول إلى كأس العالم في قطر، لأنه أحد أفضل الفرق في أفريقيا عبر التاريخ".