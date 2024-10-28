"ليس فينيسيوس".. نجم مانشستر سيتي الأقرب للتتويج بجائزة الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، اقتراب النجم الإسباني رودري، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من حصد جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للعام الحالي 2024، اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري، خلال حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى عدم سفر بعثة ريال مدريد لحضور الحفل المقرر إقامته اليوم في إشارة إلى عدم حصوله على الجائزة، فيما وصل لاعب مان سيتي رودي إلى باريس لحضور الحفل.

يذكر أن رودري، تمكن من قيادة مان سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى التتويج ببطولة أمم أوروبا رفقة منتخب إسبانيا.

وفي حال تمكن رودري من حصد الكرة الذهبية، سيكون أول لاعب في تاريخ مان سيتي، يحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.