النحاس: تراجع مستوى العين سيصعب من مهمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري، بعد أيام من الخسارة في السوبر الإفريقي.

وقال عماد النحاس في تصريحات إذاعية: "الأهلي خسر السوبر الإفريقي أمام الزمالك ثم فاز أمامه مجددًا، والمشكلة هي الخسارة من المنافسة وليست الخسارة نفسها".

وأضاف: "الأهلي خسر من اتحاد العاصمة في بداية الموسم الماضي لكنه فاز بكل البطولات، وما أحزن جمهور الأهلي هو خسارة الديربي مع خسارة لقب إفريقي".

وعن مباراة العين الإماراتي قال: "من الطبيعي أن ننظر للنواقص ونقاط الضعف لدى الخصم، لكن أيضًا يجب أن ننظر لنقاط القوة في العين، والفريق رغم ابتعاد مستواه عن مستوى الموسم الماضي إلا أن المباراة ستكون قوية".

أكمل: "تراجع مستوى العين سيسبب ضغطًا على الأهلي، وسيزيد من صعوبة مهمته، لأن الفريق يريد تصحيح المسار".

وأتم تصريحاته: "لا يوجد فريق في العالم ليس عنده مشكلات فجميعنا رأينا مباراة ريال مدريد وبرشلونة، لكن الأهم هو علاج الأخطاء، والأهلي يهمه التأهل من أجل الاستمرار في البطولة".

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