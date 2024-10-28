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بمجموع 112 نقطة.. أفضل 11 لاعبا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة التاسعة من فانتازي أمس الأحد، بمباراة وأرسنال التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وشهدت لعبة الفانتازي إثارة كبيرة في تلك الجولة، حيث سجل مهاجم إبسويتش تاون، جورج هيرست، هدفا وصنع آخر ليحقق 11 نقطة بنسبة ملكية 0.0%.

أفضل 11 لاعبا في الجولة التاسعة من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: هيندرسون (كريستال - 8 نقاط).

خط الدفاع: جفارديول (السيتي - 9 نقاط) - تشالوباه (كريستال - 8 نقاط) - لوكاس ديني (أستون فيلا - 7 نقاط).

خط الوسط: مبيومو (برينتفورد - 15 نقطة) - أليكس إووبي (فولهام - 11 نقطة) - كاسيميرو (اليونايتد - 10 نقاط) - بالمر ( - 10 نقاط).

خط الهجوم: كريس وود (نوتنجهام - 13 نقطة) - ويسا (برينتفورد - 10 نقاط) - جورج هيرست (إبسويتش - 11 نقطة).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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