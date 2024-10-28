فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب مانشستر سيتي، يوشكو جفارديول، اليوم الاثنين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويقدم لكم "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 28 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دين هويسين (بورنموث) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ميتوما كاورو (برايتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني

مارك جويو (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جيفري شلوب (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

جيمس ماكونيل (ليفربول) 4.4 مليون جنيه إسترليني

إندو واتارو (ليفربول) 4.7 مليون جنيه إسترليني

بن ديفيز (توتنهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

آندي إيرفينج (وست هام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ومن المقرر أن تبدأ الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 2 نوفمبر، بمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.