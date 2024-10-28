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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب مانشستر سيتي، يوشكو جفارديول، اليوم الاثنين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويقدم لكم "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 28 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دين هويسين (بورنموث) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ميتوما كاورو (برايتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني

مارك جويو () 4.8 مليون جنيه إسترليني

جيفري شلوب (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

جيمس ماكونيل () 4.4 مليون جنيه إسترليني

إندو واتارو (ليفربول) 4.7 مليون جنيه إسترليني

بن ديفيز (توتنهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

آندي إيرفينج (وست هام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ومن المقرر أن تبدأ الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 2 نوفمبر، بمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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