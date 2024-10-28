قبل حفل اليوم.. قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لحفل توزيع جوائز الأفضل في العالم عن موسم 2024، الذي سيقام في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين.

وتعد جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" هي الأبرز بين الجوائز التي توزعها مجلة "فرانس فوتبول" كل عام.

وشهد العقدين الماضيين منافسة شرسة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة قائمة أكثر اللاعبين حصدا لجائزة البالون دور.

قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لجائزة الكرة الذهبية

1. ميسي - 8 كرات ذهبية - (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023)

2. كريستيانو رونالدو - 5 كرات ذهبية - (2008، 2013، 2014، 2016، 2017)

3. ميشيل بلاتيني - 3 كرات ذهبية - (1983، 1984، 1985)

4. يوهان كرويف - 3 كرات ذهبية - (1971، 1973، 1974)

5. ماركو فان باستن - 3 كرات ذهبية - (1988، 1989، 1992)

6. فرانز بكنباور - كرتان ذهبيتان - (1972، 1976)

7. رونالدو - كرتان ذهبيتان - (1997، 2002)

8. ألفريدو دي ستيفانو - كرتان ذهبيتان - (1957، 1959)

9. كيفن كيجان - كرتان ذهبيتان - (1978، 1979)

10. كارل رومينيجه - كرتان ذهبيتان - (1980، 1981)

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