دوري أن بي ايه: ماكسي يسجّل 45 نقطة ويهدي بايسرز فوزه الأول

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الأول هذا الموسم على مضيفه إنديانا بايسرز 118 114 بعد التمديد الأحد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وذلك بفضل النقاط الـ45 التي سجلها تايريز ماكسي.

وعانى سيكسرز في أول مباراتين بسبب غياب نجمه العملاق جويل إمبيد بداعي الإصابة وتأخّر المشاركة الأولى للاعبه الجديد بول جورج، الذي شارك في مباراة كل النجوم "أول ستار" تسع مرات، لإصابة في الركبة أيضا.

لكن ماكسي ضمِن الفوز الأول لفريقه على الرغم من البداية الصعبة وإهداره النقاط، مقدّما نفسه بقوة في الوقت الذي كان فريقه بأمسّ الحاجة إليه.

ولم يسجّل ماكسي سوى محاولتين من ست في النصف الأول وأضاع أول سبع محاولات في الربع الثالث، قبل أن يجد الطريق نحو أن يكون أفضل مسجّل في المباراة، مانحا التقدم 79 78 مسجلا بعد قفزة من مسافة ثلاثة أمتار قبل 2.3 ثانية على انتهاء الربع الرابع الذي سجل فيه 14 نقطة وتبادل خلاله الفريقان التقدم عشر مرات.

واتجهت المباراة إلى التمديد، بعد أن سجّل تايريز هاليبرتون من إنديانا ثلاثية معادلا النتيجة 105 105 قبل 3.5 ثانية، وأضاع ماكسي محاولة ثلاثية لحظة انتهاء الوقت.

وافتتح ماكسي بنفسه الوقت الإضافي برمية ثلاثية ولم يتأخر فريقه بالنتيجة من بعدها. ليلة ماكسي الكبيرة جاءت بعد أن سجل بنسبة 29.6% فقط خلال أول مباراتين.

قال "لم أكن مستاء كثيرا من أدائي الهجومي في المباراتين السابقتين بقدر ما كان يهمني جهدنا كفريق. لقد كنت أسمح لهجومي أن يؤثر على جهدي الدفاعي".

وتابع "اليوم بذلت جهدا كبيرا في الدفاع، الأمر الذي ساعدني وجعلنا نستفيد من ذلك".

وأضاف كاليب مارتن 17 نقطة و12 متابعة، كما سجّل كيلي أوبري 14 نقطة مع 8 متابعات، فيما أحرز أندريه دروموند تسع نقاط مع 17 متابعة.

في المقابل، كان هاليبرتون أفضل المسجلين لدى بايسرز بـ22 نقطة، وهو واحد من سبعة لاعبين في فريقه سجلوا عشر نقاط أو أكثر.

نتس وبلايزرز يفوزان

وكما سيكسرز، حقق بورتلاند ترايل بلايزرز وبروكلين نتس فوزهما الأول في الموسم الجديد، إذ فاز الأول على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 125 103، والثاني على ضيفه ميلووكي باكس 115 102.

سجّل جيرامي غرانت 28 نقطة وأضاف أنفيرني سيمونز 27 نقطة. سجل جميع اللاعبين الأساسيين الخمسة في بورتلاند نقاط مزدوجة، من بينهم ديأندري أيتون من الباهاماس 17 نقطة مع 12 متابعة لفريقه الذي لم يتأخر أبدا في الشوط الثاني.

في المقابل، كان سي. جيه ماكولوم الأكثر تسجيلا من جانب بيليكانز بـ27 نقطة، ومعه أربعة لاعبين آخرين سجلوا 10 نقاط أو أكثر، من دون أن يصل أي لاعب إلى 10 متابعات.

وجاء فوز بورتلاند بعد يومين من انتصار البيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز بفارق نقطتين بعد تأخرهم بفارق كبير في الشوط الأول، وهي الخسارة الأولى للفريق الذي فاز افتتاحا على شيكاغو بولز 123 111.

في بروكلين، سجّل كام توماس 32 نقطة وأضاف الألماني دنيس شرودر 29 نقطة ليقودا نتس إلى أول انتصار لهم تحت قيادة المدرب الإسباني جوردي فرنانديس.

خرج نتس من ربع ثالث متقلب بتقدم 83 78، وانتفضوا في الفترة الأخيرة بمساعدة 11 نقطة من توماس.

ولدى باكس، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، 22 نقطة وجمع 12 متابعة، وأحرز داميان ليلارد 21 نقطة لفريقه الذي خسر مباراتين متتاليتين بعد الفوز في مباراته الافتتاحية.

بدوره، واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر مشواره الناجح منذ انطلاق الدوري وحقق فوزه الثالث على ضيفه أتلانتا هوكس 128 104.

سجّل النجم شاي غيلجيوس ألكسندر 35 نقطة، 11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، وأضاف تشيت هولمغرين 25 نقطة و9 متابعات، وجايلن ويليامز 20 نقطة و9 متابعات أيضا.

في المقابل سجل تراي يونغ لأتلانتا 24 نقطة.