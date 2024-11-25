اعتقال شخص بعد إطلاق نار في غرب لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بدأت شرطة العاصمة البريطانية عملية مطاردة بعد إصابة فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات ورجل بجروح خطيرة في إطلاق نار في غرب لندن يوم الأحد.

وقالت الشرطة إنها ستدلي ببيان تفصيلي عن الحادث الذي وقع في شارع سوثرن رو في منطقة لادبروك غروف، بعد الساعة 5.30 مساءً يوم الأحد مباشرة بعد تقارير عن إطلاق نار.

وأعلنت شرطة لندن عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 22 عامًا بعد الاشتباه في محاولته القتل بعد الهجوم وناشد الجمهور لمزيد من المعلومات.

ولا تزال الفتاة البالغة من العمر ثماني سنوات التي أصيبت بالرصاص تخضع لعملية جراحية وهي في حالة خطيرة ولكنها مستقرة. كما أن الرجل البالغ من العمر 34 عامًا في حالة خطيرة ولكنها مستقرة، مع إصابات قد تغير حياته.

تم نقل امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا كانت أيضًا في السيارة إلى المستشفى كإجراء احترازي لكنها لم تصب بأذى. لم يصب الطفل البالغ من العمر عامين بأذى.

وقال المشرف في سكوتلانديارد أوين رينودن: "إن هذا حادث مروع أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، بما في ذلك فتاة صغيرة لحسن الحظ في حالة مستقرة هذا الصباح. أناشد الجمهور الذي ربما كان في المنطقة وقت إطلاق النار".

وقال: "نحن حريصون على سماع أي شخص قد يكون لديه أي معلومات حول هذا الحادث. معلوماتك مهمة، بغض النظر عن مدى عدم أهميتها في رأيك."

شهود عيان

ووصف شاهد عيان يبلغ من العمر 64 عامًا، تحدث لصحيفة ميترو، صراخ والدة الفتاة. وقال "سمعت طلقات نارية، ثم صرخت امرأة قائلة، "طفلتي، طفلتي أصيبت برصاصة"... يجعلني التفكير في الأمر الآن أشعر بالغثيان.

واضاف: "كانت هناك أربع أو خمس طلقات نارية، وكان هناك صراخ، إنه أمر مروع. خرج أحد الجيران ومعه لحاف لتغطية الجرحى".

وقالت امرأة تعيش بالقرب من مكان الحادث، لم ترغب في ذكر اسمها، إنها كانت خائفة بعد إطلاق النار. كانت في مطبخها تطبخ وظنت أن الألعاب النارية ستنطلق، قبل أن يصل رجال الشرطة المسلحون ويكتشفوا ما حدث.

وقال النائب العمالي المحلي جو باول، الذي يمثل كنسينغتون وبايزووتر، على X: "لا مكان لهذه الأعمال العنيفة التي لا معنى لها في شوارعنا".

وأضاف: "أعلم أن السكان في المجتمع المحلي سيكونون قلقين بحق على سلامتهم بعد العديد من الحوادث الأخيرة في الحي. يجب أن نعمل معًا لمنع حدوث هذه الجرائم المروعة بشكل أفضل، ومحاسبة المسؤولين عنها".