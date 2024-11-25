قمر الأرض الصغير سيختفي لـ30 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: توقع علماء بأن قمر الأرض الصغير سيختفي لمدة 30 عامًا، وكانت الصخرة المعروفة باسم 2024 PT5 بالدوران جزئيًا حول الأرض في مسار على شكل حدوة حصان في سبتمبر الماضي.

ويقول العلماء إنه من المحتمل أن يكون "القمر الصغير" صخرة كبيرة انطلقت من القمر الحقيقي، وكان تم رصد الصخرة الفضائية غير الضارة، لأول مرة في أغسطس.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن الصخرة لم تدخل مدارها بالكامل.

وتمكن الأخوان الفيزيائيان الفلكيان، راؤول وكارلوس دي لا فوينتي ماركوس، من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، من تحديد "سلوك القمر الصغير" للكويكب لأول مرة.

ومن المتوقع أن ينفصل عن الأرض يوم الاثنين حيث تغلب عليه قوة الجاذبية القوية للشمس.

ولن يظهر مرة أخرى حتى عام 2055.

زيارة ثانية

وتشير البيانات إلى أنه خلال زيارته القادمة بعد حوالي 30 عامًا، سيقوم الكويكب الذي يدور حول الشمس مرة أخرى بدورة مؤقتة وجزئية حول الأرض.

وقال السيد ماركوس إنه عند عودته، سوف يتحرك بأكثر من ضعف سرعته الحالية.

وعلى بعد أكثر من مليوني ميل (3.5 مليون كيلومتر) حاليًا، فإن الصخرة صغيرة جدًا وخافتة بحيث لا يمكن رؤيتها بدون تلسكوب قوي.

واستخدم الأخوان ماركوس التلسكوبات في جزر الكناري لمراقبة الكويكب مئات المرات.

وقالت وكالة ناسا إنها ستتعقب الكويكب لأكثر من أسبوع في يناير - عندما من المتوقع أن يظهر لفترة وجيزة - باستخدام هوائي رادار النظام الشمسي جولدستون في صحراء موهافي في كاليفورنيا، وهي جزء من شبكة الفضاء العميق.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/earths-temporary-mini-moon-to-disappear-13260500