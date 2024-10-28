شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والعين الاماراتى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، فى الثانية عشرة ظهر اليوم؛ للتأكيد على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎ ويعقد الاجتماع الفنى بحضور مندوبى الفريقين، وممثلى الاتحاد الدولى الفيفا وطاقم التحكيم، ومن المنتظر أن يمثل الأهلى سمير عدلي المدير الإداري.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.