شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مدريد السابق: الأهلى والزمالك سبب شهرة الكرة المصرية.. ولن أنسى حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد باولو كامبوس مدرب فريق ريال مدريد السابق، على حبه الشديد لمتابعة الكرة المصرية وخاصة الأهلى والزمالك .
وقال كامبوس، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "أحب الكرة المصرية ومتابعتها جدا، ولعبت ضد منتخب مصر كثيرا وأعرفه جيدا".
وأضاف: "سبب شهرة الكرة المصرية هي المواهب والديربي بين الأهلي والزمالك، الذي لا يقل قوة عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة".
وتابع: "الجميع حول العالم يحب متابعة الكرة المصرية بسبب فريقي الأهلي والزمالك، فهما مميزان ويملكان لاعبين على أعلى مستوى".
واستطرد: "عندما واجهت منتخب مصر كان هناك لاعبون لا يمكن أن أنساهم مثل حسام حسن، والآن شيكابالا وزيزو الذي أعتبره لاعب مميز جدا حقا".
وأتم: "من العدل أن يفوز فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية هذا العام، على مدار الأعوام الماضية كان لاعبا على أعلى مستوى وخطف أنظار الجميع بأهدافه ومهاراته، لذلك يستحق الفوز بالجائزة".
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