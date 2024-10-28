شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي فى كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم، الإثنين، لمواجهة العين الإماراتي غداً فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، وهي المباراة الصعبة التي يعول عليها المارد الأحمر من أجل حسمها والصعود لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال للأندية

يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

جوائز الفائز فى مباراة الاهلى والعين الاماراتى

الفائز من مواجهة العين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

52 ألف مشجع للأهلى فى مباراة العين الإماراتى

وأعلنت شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين الإماراتى المقرر لها مساء غداً الثلاثاء فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

الاهلى لا يعرف الخسارة أمام الأندية الإماراتية قبل مواجهة العين

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يخوض فيها الاهلي مواجهة أمام فريقا إماراتيا.

كما أن العين سيكون هو النادي الإماراتي الرابع الذي سوف يلتقي مع الأهلي بعد مواطنيه النصر والوحدة والوصل .

المرة الأولى التي التقى فيها الأهلي بفريق من الإمارات تعود إلى عام الثاني من أكتوبر عام 1995 حينما واجه النصر في دور المجموعات.

وفاز الأهلي آنذاك بثلاثة أهداف لهدف سجلهم أحمد كشري (هدفين) وهادي خشبة.

ولم يستطع الأهلي تخطي دور المجموعات في تلك البطولة، إذ إنه حل في المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت كلا من الإفريقي والرياض والاتحاد الليبي والنصر.

أما المرة الثانية التي واجه فيها الأهلي فريقا إماراتيا فكانت في عام 2017 أمام الوحدة وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفا الأهلي خلال تلك المباراة كل من عمرو بركات وإسلام مجارب وكان اللقاء في دور المجموعات في المجموعة الأولى ووصل الفريق الأحمر في تلك البطولة إلى نصف النهائي.

وفي 2018 تأهل الوصل الإماراتي إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 58، وعادل للوصل الكوري الجنوبي سوك في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

واستفاد الوصل، من تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2 خارج الديار في مباراة الذهاب ليعبر لدور الثمانية.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والعين الاماراتى

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر لها الثلاثاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال.