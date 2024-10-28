شكرا لقرائتكم خبر عن الألمانى وينفرد شيفر: شخصية لاعبى الأهلى تمكنه من الفوز على العين بكل سهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الألماني وينفرد شيفر المدير الفني الأسبق لمنتخب الكاميرون والعين الإماراتي، أن شخصية لاعبي الأهلي تمكنه من الفوز على العين بكل سهولة من وجهة نظري، لأن فريق العين عندما يصل لمرحلة معينة ينتاب لاعبوه الغرور.

وقال الألماني وينفرد شيفر، في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: أتابع منتخب مصر منذ فترة طويلة والفريق قادر على الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف: محمد صلاح يشبه ميسي وأحبه كثيرا، يقدم مع منتخب مصر مستوى جيدا وكذلك مع ليفربول مثلما فعل ميسي مع الأرجنتين وبرشلونة.

وتابع: شاهدت مباراة عمر مرموش ضد باير ليفركوزن وهو مشروع مهاجم قوي، وقد يسير على خطى محمد صلاح، ومرموش لديه طاقة كبيرة واللاعب في حالة الواحد على واحد يملك إمكانيات رائعة، لكن صلاح في المساحات الواسعة أفضل من مرموش.