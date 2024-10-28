"إحلال اتحاد الكرة وكنت رايح الزمالك".. مودرن سبورت يتحدث عبر الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث عدد من لاعبي مودرن سبورت بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وليد دعبس وهيثم عرابي، عبر موقع "الخليج 365" حول طموحات النادي خلال الفترة المقبلة.

وحرصا منا على موافاتكم بأبرز تصريحات مجلس إدارة مودرن سبورت وأبرز اللاعبين، ننشر الروابط التالية:

وليد دعبس "لمصراوي": "اتحاد الكرة محتاج إحلال وتجديد.. وعايزين نبقى موجودين في المثلث الذهبي"

علق رئيس نادي مودرن سبورت، وليد دعبس، على شكل ونظام الدوري المصري الممتاز الجديد، وماذا يحتاج اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هيثم عرابي يكشف "لمصراوي" حلم مودرن سبورت وظُلم الاتحاد الإفريقي

كشف نائب رئيس مودرن سبورت، هيثم عرابي، طموحات وأحلام نادي مودرن سبورت خلال الفترة المقبلة، وظُلم الاتحاد الإفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عبد الرحمن شيكا "لمصراوي": "كنت رايح الزمالك" وهذا موقفي من منتخب مصر

تحدث عبد الرحمن شيكا لاعب مودرن سبورت عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، وقصة انضمامه للزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عبد الله حافظ يوضح "لمصراوي" الفرق بين الدوري البولندي والمصري

أوضح لاعب فريق مودرن سبورت، عبد الله حافظ، الفرق بين الدوري البولندي والمصري بعد عودته من رحلة احتراف بلغت الخمس أعوام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا