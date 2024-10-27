الامارات | نادٍ في دوري المحترفين يفاوض جارديم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادياً في دوري أدنوك للمحترفين دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ليتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من جارديم أنه تلقى عرضاً من أحد الأندية التي تنافس على الألقاب لتولي تدريب الفريق، بعدما استقر النادي على إقالة المدرب الحالي، بسبب تراجع النتائج.

وأشار إلى أن المدرب البالغ 50 عاماً رحب بالعودة للعمل في الإمارات، موضحاً أنه منح وكيل أعماله الضوء الأخضر للتفاوض حول التفاصيل الخاصة بالتعاقد، من ناحية مدة العقد والراتب السنوي.

يذكر أن جارديم لا يرتبط بعقد مع أي فريق حالياً، بعدما قرر نادي الريان القطري فسخ عقده في يونيو الماضي، عقب نهاية موسم 2023-2024.

وكان شباب الأهلي قد دخل في مفاوضات مع مدربه السابق للعودة لتدريب الفريق في الموسم الحالي، ولم يمانع المدرب البرتغالي من فكرة العودة لقيادة «فرسان دبي»، لكن عدم حسم موقفه مع الريان ورفض النادي دفع الشرط الجزائي أدى إلى توقف المفاوضات، فتعاقد شباب الأهلي مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، بينما رحل جارديم عن الريان.

يذكر أن جارديم كان قد حقق نجاحاً كبيراً مع «فرسان دبي»، حيث قاد الفريق إلى تحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2022-2023 وذلك للمرة الأولى بعد غياب سبع سنوات، والثامنة في تاريخه.

ويمتلك جارديم مسيرة رائعة أبرزها مع الهلال السعودي، إذ فاز معه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 للمرة الرابعة في تاريخه، ولقب كأس السوبر السعودي 2022، إلى جانب عدد من الألقاب والبطولات، من بينها لقب الدوري الفرنسي مع فريق موناكو في موسم 2016-2017.