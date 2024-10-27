صحافة كتالونيا: "أطفال برشلونة" يحتلون مدريد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: احتفلت الصحافة الكتالونية بالفوز التاريخي للبارسا برباعية نظيفة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا بطريقتها الخاصة، وأشارت إلى أن "برشلونة فليك" نجح في إهانة ريال مدريد وأكمل أسبوعا تاريخياً لا ينسى، فقد سحق بايرن ميونيخ برباعية في دوري الأبطال، وعاد وكررها وصفع الريال برباعية في الليجا.

وأكملت صحيفة "سبورت" الكتالونية :"البلوغرانا يسحق الفريق الأبيض بأهداف ليفاندوفسكي (2)، لامين ورافينيا ويبتعد بست نقاط عن ريال مدريد في الجدول، محتلاً صدارة الليجا بمفرده، وهي أول مباراة كلاسيكو رسمية لهانز فليك وأكمل أسبوعا لا يُنسى على حساب بايرن ميونيخ والريال".

وتابع التقرير :" عادت كرة القدم الشاملة لبرشلونة مع فليك، وهناك حالة من النشوة بين جماهير برشلونة، وفي المقابل بدأت صافرات الإنذار تدوي في البيت الأبيض لريال مدريد".

وفي وقت توهج هانز فليك، فقد قرر أنشيلوتي إبقاء مودريتش والدفع بكامافينجا، مما جعل فريقه يبدأ بمشاعر الخوف، كما وقف مبابي وحيداً ليقع طوال الوقت في التسلل.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد أشارت إلى أن أطفال برشلونة سيطروا على البرنابيو معقل ريال مدريد في ليلة أخرى ستسجل في التاريخ، وأظهر فريق فليك شجاعة كبيرة في الشوط الثاني الرائع ليتصدر الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن ريال مدريد ويُظهر للعالم مرة أخرى أن موهبة لاماسيا لا تنتهي، في إشارة إلى العناصر الشابة التي جاءت من أكاديمية برشلونة، وعلى رأسهم لامين يامال.

في الريال بدا فينيسيوس ومبابي في موقف العجز، وكذلك بيلينغهام.

وفي مدريد قالت صحيفة "آس" إن برشلونة بدا وكأنه يتلذذ بسحق الريال في البرنابيو، وهي ليلة لن ينساها كيليان مبابي، فقد تحول حلمه في التألق في أول كلاسيكو له إلى كابوس.