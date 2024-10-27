برشلونة يقسو على ريال مدريد برباعية نظيفة في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال 11 بالدوري الإسباني.

وأحرز رباعية الفريق الكتالوني في اللقاء كلا من، روبرت ليفاندوفسكي هدفين، هدف لصالح لامين يامال، قبل أن يسجل النجم البرازيلي رافينيا، الهدف الرابع لبرشلونة.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف فريق ريال مدريد عند النقطة 24 في المركز الثاني بجدول الترتيب.